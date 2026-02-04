Gaming and Leisure Properties Aktie
Erste Schätzungen: Gaming and Leisure Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gaming and Leisure Properties lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,743 USD. Dies würde einer Verringerung von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gaming and Leisure Properties 0,790 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gaming and Leisure Properties in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 405,2 Millionen USD im Vergleich zu 389,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,87 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 1,59 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
