04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Gaming and Leisure Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gaming and Leisure Properties lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,743 USD. Dies würde einer Verringerung von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gaming and Leisure Properties 0,790 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gaming and Leisure Properties in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 405,2 Millionen USD im Vergleich zu 389,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,87 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 1,59 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Gaming and Leisure Properties Inc 38,01 -0,81% Gaming and Leisure Properties Inc

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

