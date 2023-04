Erste Schätzungen: Gaming and Leisure Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gaming and Leisure Properties öffnet voraussichtlich am 27.04.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gaming and Leisure Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,699 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Gaming and Leisure Properties nach den Prognosen von 13 Analysten 346,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 315,0 Millionen USD umgesetzt worden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,79 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,39 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at