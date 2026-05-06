Gaming Innovation Group Aktie
WKN DE: A2PA3E / ISIN: US36467X2062
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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Gaming Innovation Group präsentiert in der voraussichtlich am 21.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,025 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,220 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 24,5 Millionen EUR, was einem Umsatz von 278,6 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,163 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 105,0 Millionen EUR, gegenüber 1,09 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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