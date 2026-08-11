Gaming Innovation Group Aktie
WKN DE: A2PA3E / ISIN: US36467X2062
|
11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gaming Innovation Group präsentiert in der voraussichtlich am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,033 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 26,5 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 267,6 Millionen SEK erzielt wurde.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,142 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 103,9 Millionen EUR, gegenüber 1,09 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaming Innovation Group Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: Gaming Innovation Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Gaming Innovation Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Gaming Innovation Group Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Gaming Innovation Group Inc Registered Shs
|6,75
|-0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.