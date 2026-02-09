Gaming Innovation Group Aktie

Gaming Innovation Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PA3E / ISIN: US36467X2062

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gaming Innovation Group wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,035 EUR je Aktie gegenüber 0,690 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 27,4 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 412,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,084 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,800 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 100,4 Millionen EUR, gegenüber 1,40 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Gaming Innovation Group Inc Registered Shs 6,62 2,80% Gaming Innovation Group Inc Registered Shs

