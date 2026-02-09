Gaming Innovation Group Aktie
Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gaming Innovation Group wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,035 EUR je Aktie gegenüber 0,690 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 27,4 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 412,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,084 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,800 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 100,4 Millionen EUR, gegenüber 1,40 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
