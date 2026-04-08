Erste Schätzungen: Gan Lee Pharmaceuticals A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gan Lee Pharmaceuticals A wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,450 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 136,84 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Gan Lee Pharmaceuticals A mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 39,35 Prozent gesteigert.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,81 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,04 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,15 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,01 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at