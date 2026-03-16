Ganfeng Lithium a Aktie
WKN DE: A1C9JZ / ISIN: CNE100000SF6
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16.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ganfeng Lithium A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ganfeng Lithium A wird voraussichtlich am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,167 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Ganfeng Lithium A einen Verlust von -0,720 CNY je Aktie eingefahren.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 6,13 Milliarden CNY – ein Plus von 24,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ganfeng Lithium A 4,93 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,267 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,030 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 21,38 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 18,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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