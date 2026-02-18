Gap Aktie

Gap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863533 / ISIN: US3647601083

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Gap gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gap präsentiert in der voraussichtlich am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,451 USD je Aktie gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent auf 4,24 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,15 USD, gegenüber 2,20 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 15,37 Milliarden USD im Vergleich zu 15,09 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

