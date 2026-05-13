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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Gap gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Gap stellt voraussichtlich am 28.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,369 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gap 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,53 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,46 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,30 USD, gegenüber 2,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 15,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,37 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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