Erste Schätzungen: Garmin öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Garmin wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,72 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Garmin in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden USD im Vergleich zu 1,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,39 USD im Vergleich zu 8,59 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 7,99 Milliarden USD, gegenüber 7,25 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at