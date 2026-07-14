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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Garmin stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Garmin äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,29 USD aus. Im letzten Jahr hatte Garmin einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,93 Milliarden USD – ein Plus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Garmin 1,81 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,64 USD je Aktie, gegenüber 8,59 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,01 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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