Erste Schätzungen: GARO Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GARO Registered veröffentlicht voraussichtlich am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,040 SEK aus. Im letzten Jahr hatte GARO Registered einen Gewinn von 0,010 SEK je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 264,8 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei GARO Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 272,0 Millionen SEK aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,700 SEK aus. Im Vorjahr waren -0,350 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,10 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at