Erste Schätzungen: GARO Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GARO Registered wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,150 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GARO Registered ein EPS von -0,840 SEK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll GARO Registered nach der Prognose von 1 Analyst 270,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 269,4 Millionen SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,300 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,200 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,09 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,15 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

