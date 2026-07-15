Garrett Motion Aktie
WKN DE: A2N5QP / ISIN: US3665051054
|
15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Garrett Motion gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Garrett Motion wird voraussichtlich am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,469 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 965,4 Millionen USD gegenüber 913,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,78 Milliarden USD, gegenüber 3,58 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Garrett Motion Inc Registered Shs When Issued
|
06:21
|Erste Schätzungen: Garrett Motion gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Garrett Motion veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Garrett Motion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Garrett Motion zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Garrett Motion präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)