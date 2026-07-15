Erste Schätzungen: Garrett Motion gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Garrett Motion wird voraussichtlich am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,469 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 965,4 Millionen USD gegenüber 913,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,78 Milliarden USD, gegenüber 3,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at