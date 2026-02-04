Erste Schätzungen: Garrett Motion präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Garrett Motion veröffentlicht voraussichtlich am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,363 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Garrett Motion 0,470 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,69 Prozent auf 875,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 844,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,50 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,57 Milliarden USD, gegenüber 3,48 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at