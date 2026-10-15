Garrett Motion Aktie
WKN DE: A2N5QP / ISIN: US3665051054
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Garrett Motion stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Garrett Motion stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,470 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 940,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 902,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,83 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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