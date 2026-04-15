Erste Schätzungen: Garrett Motion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Garrett Motion lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,418 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Garrett Motion im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 912,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 878,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,89 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,77 USD, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at