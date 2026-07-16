Gates Industrial Corporation Aktie
WKN DE: A2JCGV / ISIN: GB00BD9G2S12
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gates Industrial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gates Industrial öffnet voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,416 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gates Industrial 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,79 Prozent auf 926,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 883,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,960 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 3,57 Milliarden USD, gegenüber 3,44 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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