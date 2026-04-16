Gates Industrial Corporation Aktie
WKN DE: A2JCGV / ISIN: GB00BD9G2S12
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gates Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gates Industrial veröffentlicht voraussichtlich am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,328 USD je Aktie gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Gates Industrial nach den Prognosen von 9 Analysten 859,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 847,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 0,960 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,44 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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