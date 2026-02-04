GATX Aktie

GATX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851137 / ISIN: US3614481030

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: GATX informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

GATX äußert sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,42 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GATX ein EPS von 2,10 USD je Aktie vermeldet.

GATX soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 445,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 413,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,75 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,78 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,74 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,59 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

GATX Corp. 156,00 2,63% GATX Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

