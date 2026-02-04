Erste Schätzungen: GATX informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

GATX äußert sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,42 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GATX ein EPS von 2,10 USD je Aktie vermeldet.

GATX soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 445,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 413,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,75 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,78 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,74 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,59 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at