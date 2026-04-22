Erste Schätzungen: GATX präsentiert Quartalsergebnisse

GATX wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,28 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,05 Prozent erhöht. Damals waren 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll GATX im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 600,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 421,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 42,33 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,02 USD, gegenüber 9,12 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,43 Milliarden USD im Vergleich zu 1,74 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at