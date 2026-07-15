Erste Schätzungen: GATX vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GATX wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,53 USD. Dies würde einem Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem GATX 2,06 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll GATX 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 598,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 39,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GATX 430,5 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,04 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,12 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 2,39 Milliarden USD, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at