Erste Schätzungen: GCT Semiconductor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GCT Semiconductor gibt voraussichtlich am 26.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 38,76 Prozent auf 1,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte GCT Semiconductor noch 1,8 Millionen USD umgesetzt.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,885 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,2 Millionen USD, gegenüber 9,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at