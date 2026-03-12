GCT Semiconductor Aktie
WKN DE: A403NG / ISIN: US36170N1072
|
12.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GCT Semiconductor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GCT Semiconductor gibt voraussichtlich am 26.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 38,76 Prozent auf 1,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte GCT Semiconductor noch 1,8 Millionen USD umgesetzt.
2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,885 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,2 Millionen USD, gegenüber 9,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
