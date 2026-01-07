Erste Schätzungen: GE Aerospace (ex General Electric) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GE Aerospace (ex General Electric) stellt voraussichtlich am 22.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,45 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,81 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,27 USD, gegenüber 5,99 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 41,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 38,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at