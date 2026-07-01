Erste Schätzungen: GE Aerospace (ex General Electric) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GE Aerospace (ex General Electric) wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,86 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 11,77 Milliarden USD – ein Plus von 6,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 11,02 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,55 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,14 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,52 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 45,86 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at