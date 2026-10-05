GE Aerospace Aktie
WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013
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05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GE Aerospace (ex General Electric) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GE Aerospace (ex General Electric) öffnet voraussichtlich am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,98 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
GE Aerospace (ex General Electric) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,81 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,91 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,14 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 50,28 Milliarden USD, gegenüber 45,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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