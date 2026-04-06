Erste Schätzungen: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GE Aerospace (ex General Electric) stellt voraussichtlich am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 1,59 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,83 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,68 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,94 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,48 USD im Vergleich zu 8,14 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 48,15 Milliarden USD, gegenüber 45,86 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at