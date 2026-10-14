GE HealthCare Technologies Aktie

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WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GE HealthCare Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GE HealthCare Technologies wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,14 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,35 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD, gegenüber 4,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 21,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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