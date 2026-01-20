Erste Schätzungen: GE HealthCare Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GE HealthCare Technologies gibt voraussichtlich am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,40 USD. Dies würde einer Verringerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem GE HealthCare Technologies 1,57 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,53 Prozent auf 5,61 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,55 USD im Vergleich zu 4,34 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 20,53 Milliarden USD, gegenüber 19,67 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at