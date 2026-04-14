GE HealthCare Technologies Aktie

GE HealthCare Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GE HealthCare Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GE HealthCare Technologies wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen, dass GE HealthCare Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,03 Milliarden USD – ein Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE HealthCare Technologies 4,78 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,06 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,55 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,70 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 20,63 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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