Erste Schätzungen: GE HealthCare Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GE HealthCare Technologies wird voraussichtlich am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,03 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GE HealthCare Technologies 1,06 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll GE HealthCare Technologies nach den Prognosen von 16 Analysten 5,27 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,01 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,88 USD aus. Im Vorjahr waren 4,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 21,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at