Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GE Vernova wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,94 USD je Aktie gegenüber 1,73 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,19 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,56 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 31 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,21 USD, gegenüber 5,58 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 34 Analysten im Durchschnitt 37,30 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 34,94 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at