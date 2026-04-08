GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GE Vernova lädt voraussichtlich am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,98 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 117,58 Prozent erhöht. Damals waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,18 Milliarden USD gegenüber 8,04 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,71 USD je Aktie, gegenüber 17,69 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 32 Analysten durchschnittlich auf 44,62 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 38,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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