Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GE Vernova präsentiert in der voraussichtlich am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,19 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 71,51 Prozent erhöht. Damals waren 1,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,74 Milliarden USD – ein Plus von 17,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Vernova 9,12 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 17,69 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 33 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,44 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 38,06 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at