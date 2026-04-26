Erste Schätzungen: GEA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Was sich Experten von der kommenden GEA-Bilanz versprechen.

GEA lädt voraussichtlich am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,613 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,570 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll GEA 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,27 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GEA 1,26 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,24 EUR, gegenüber 2,54 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 5,79 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,50 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at