Erwartungen der Experten 22.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GEA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: GEA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GEA veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Analysten.

GEA wird voraussichtlich am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,794 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,510 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll GEA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,24 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,88 EUR, gegenüber 2,30 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 5,51 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,42 Milliarden EUR generiert wurden.

