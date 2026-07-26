Erste Schätzungen: GEA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von GEA.

GEA wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,768 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem GEA 0,660 EUR je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,40 Milliarden EUR gegenüber 1,31 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,26 EUR, gegenüber 2,54 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 5,82 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at