Gemdale a Aktie
WKN DE: A0M4F2 / ISIN: CNE000001790
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gemdale A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gemdale A veröffentlicht voraussichtlich am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,080 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 46,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,150 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gemdale A in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 52,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,83 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 5,97 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,919 CNY, gegenüber -2,940 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 32,83 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,78 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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