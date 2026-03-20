Erste Schätzungen: Gemdale A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Gemdale A stellt voraussichtlich am 04.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,310 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,590 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 21,33 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 34,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,320 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,350 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 53,95 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 75,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at