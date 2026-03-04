Gemini Space Station Incorporation Aktie
WKN DE: A41FV4 / ISIN: US36866J1051
|
04.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Gemini Space Station gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gemini Space Station stellt voraussichtlich am 19.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,012 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 340,0 Prozent verringert. Damals waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 50,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -8,909 USD, gegenüber -1,350 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 169,6 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 187,7 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gemini Space Station Incorporation
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: Gemini Space Station gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
18.02.26
|Gemini Space Station-Aktie stürzt ab: Management-Turbulenzen und enttäuschende Vorabzahlen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Gemini Space Station-Aktie profitiert von CFTC-Genehmigung für Prognosemärkte in den USA (finanzen.at)
|
09.11.25