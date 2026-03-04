Erste Schätzungen: Gemini Space Station gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gemini Space Station stellt voraussichtlich am 19.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,012 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 340,0 Prozent verringert. Damals waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 50,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -8,909 USD, gegenüber -1,350 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 169,6 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 187,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at