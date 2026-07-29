Erste Schätzungen: Gemini Space Station präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gemini Space Station lädt voraussichtlich am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,680 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gemini Space Station noch -1,140 USD je Aktie verloren.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 39,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 44,2 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,930 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4,970 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 197,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 146,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at