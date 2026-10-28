Gemini Space Station Incorporation Aktie
WKN DE: A41FV4 / ISIN: US36866J1051
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gemini Space Station stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gemini Space Station präsentiert voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,581 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gemini Space Station noch -1,360 USD je Aktie verloren.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 40,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 74,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Gemini Space Station für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 44,4 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,023 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,970 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 183,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 146,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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