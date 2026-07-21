Genco Shipping & Trading Aktie
WKN DE: A2ANH9 / ISIN: MHY2685T1313
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Genco Shipping Trading stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Genco Shipping Trading lässt sich voraussichtlich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Genco Shipping Trading die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,590 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Genco Shipping Trading -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Genco Shipping Trading 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 89,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Genco Shipping Trading 80,9 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,29 USD aus. Im Vorjahr waren -0,100 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 350,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 342,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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