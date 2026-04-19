Erste Schätzungen: GeneDx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GeneDx äußert sich voraussichtlich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,015 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 93,48 Prozent erhöht. Damals waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

GeneDx soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,793 USD, gegenüber -0,730 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 550,0 Millionen USD im Vergleich zu 427,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at