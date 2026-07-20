Erste Schätzungen: GeneDx präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GeneDx stellt voraussichtlich am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,188 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GeneDx noch 0,360 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 111,0 Millionen USD gegenüber 102,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,064 USD, gegenüber -0,730 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 478,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 427,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at