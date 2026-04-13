Erste Schätzungen: General Motors legt Quartalsergebnis vor

General Motors wird voraussichtlich am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,58 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,99 Prozent verringert. Damals waren 3,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll General Motors nach den Prognosen von 15 Analysten im Schnitt 43,60 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,02 Milliarden USD umgesetzt worden.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 12,31 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 185,57 Milliarden USD, gegenüber 185,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at