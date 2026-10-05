General Motors Aktie

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WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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Prognosen der Analysten 05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: General Motors legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: General Motors legt Quartalsergebnis vor

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende General Motors-Bilanz.

General Motors wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,68 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 172,59 Prozent erhöht. Damals waren 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll General Motors in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 48,74 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 48,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,52 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,27 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 185,68 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 185,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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