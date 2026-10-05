General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|Prognosen der Analysten
|
05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: General Motors legt Quartalsergebnis vor
General Motors wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,68 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 172,59 Prozent erhöht. Damals waren 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll General Motors in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 48,74 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 48,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,52 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,27 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 185,68 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 185,02 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
Aktien in diesem Artikel
|General Motors
|71,27
|2,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.