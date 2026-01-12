General Motors Aktie

General Motors

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

Kennzahlen im Blick 12.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: General Motors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: General Motors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mit Spannung warten die Anleger auf die General Motors-Bilanz.

General Motors wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD gegenüber -1,640 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,81 Prozent auf 45,41 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

25 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,30 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 6,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 185,75 Milliarden USD, gegenüber 187,44 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

