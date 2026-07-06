Erste Schätzungen: General Motors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

General Motors stellt voraussichtlich am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,18 USD je Aktie gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 46,77 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,12 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,93 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 185,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 185,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at