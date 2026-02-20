Genesco Aktie

Genesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851167 / ISIN: US3715321028

20.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Genesco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Genesco lädt voraussichtlich am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 746,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Genesco für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 790,5 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie, gegenüber -1,740 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,43 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

